Overview

Elizabeth’s practice focuses on public and private securities offerings, SEC reporting and other corporate matters. Elizabeth assists clients in public and private securities offerings, mergers and acquisitions, and other corporate matters with a particular concentration on Real Estate Investment Trusts (REITs).

Prior to joining Hunton Andrews Kurth LLP, Elizabeth was an associate at an international law firm in Chicago.

Insights

News

Education

JD, University of Chicago Law School

BA, Rhodes College

Admissions

Virginia

District of Columbia

Illinois

