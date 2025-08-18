Elizabeth P. Pathan
Associate
Overview
Elizabeth’s practice focuses on public and private securities offerings, SEC reporting and other corporate matters. Elizabeth assists clients in public and private securities offerings, mergers and acquisitions, and other corporate matters with a particular concentration on Real Estate Investment Trusts (REITs).
Prior to joining Hunton Andrews Kurth LLP, Elizabeth was an associate at an international law firm in Chicago.
Insights
Legal Updates
Events & Speaking Engagements
Publications
News
Education
JD, University of Chicago Law School
BA, Rhodes College
Admissions
Virginia
District of Columbia
Illinois