Overview

Nate advises financial institutions and their holding companies on a broad range of corporate, securities, and regulatory matters. He provides counsel on corporate reorganizations, securities offerings, mergers and acquisitions, corporate governance, and general banking regulatory issues. He also helps financial institutions and fintech firms navigate complex regulatory regimes, including state and federal consumer protection and anti-money laundering laws.

News

Education

JD, Columbia Law School, 2024

BA, Middlebury College, 2014

Admissions

District of Columbia

Additional Service Areas

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