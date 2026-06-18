Nate Sans
Associate
Overview
Nate advises financial institutions and their holding companies on a broad range of corporate, securities, and regulatory matters. He provides counsel on corporate reorganizations, securities offerings, mergers and acquisitions, corporate governance, and general banking regulatory issues. He also helps financial institutions and fintech firms navigate complex regulatory regimes, including state and federal consumer protection and anti-money laundering laws.
News
- 2 Minute ReadJune 18, 2026News
Education
JD, Columbia Law School, 2024
BA, Middlebury College, 2014
Admissions
District of Columbia