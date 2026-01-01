Hunton Andrews Kurth LLP
Main Content
Main Menu
Search
Menu
People
Services
Results
Insights
Insights
Legal Updates
Events & Speaking Engagements
Publications
Blogs
Videos & Podcasts
Trending Topics
Stay Informed
News
About
About
About Us
Global Reach
Accolades
Diversity & Inclusion
Pro Bono
Commitment to Veterans
Community
Environmental Sustainability
Pricing and Legal Project Management
Careers
Careers
Culture
Development
Wellness
Hunton Inclusion
Law Students
Lateral Attorneys
US Professional Staff (including Professional Staff with JD)
International Professional Staff
Current Opportunities
Contacts
Locations
Locations
Atlanta
Austin
Bangkok
Boston
Brussels
Charlotte
Dallas
Dubai
Houston
London
Los Angeles
Miami
New York
Richmond
San Francisco
Tokyo
Tysons Client Center
Washington, DC
Our People
Share
Home
Keyword
Search
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
View All
Name
Title
- All -
Associate
Consultant Attorney
Counsel
Director of Economic and Business Development
Director of Government Affairs
Director of Strategic Communications & Advocacy
Global Strategy Advisor, Centre for Information Policy Leadership
International Counsel
Local Partner
Managing Director
Partner
President, Centre for Information Policy Leadership
Pro Bono Fellow
Professional Staff
Senior Attorney
Senior Consultant Attorney (Non-Firm)
Senior Counsel
Senior Director of Government Affairs
Special Counsel
Service
- All -
‘34 Act Reporting and Related Matters
Accounting Firm Mergers and Acquisitions
Accounting Profession Defense
Acquisitions and Dispositions
Administrative Procedure Act Litigation
Admiralty and Maritime Law
Advertising Compliance and Counseling
Advertising Litigation
Africa
Agency Finance
AIM Act, HFC Regulations, SNAP, and Refrigerant Management
Air Quality
Alcoholic Beverages
Anti-Corruption and the Foreign Corrupt Practices Act
Anti-Money Laundering
Antitrust and Consumer Protection
Antitrust Compliance and Counseling
Antitrust Litigation
Appeals
Arbitration and Mediation
Artificial Intelligence
Asbestos Litigation
Asia Pacific
Asset-Backed Securitization
Aviation
Banking and Finance
Bankruptcy, Restructuring and Creditors’ Rights
Batteries and Energy Storage
Benzene Litigation
Blockchain and Digital Assets
Brussels/EU
Business and Human Rights
California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA)
California’s Proposition 65
Capital Markets and Securities
Carbon Capture and Storage (CCS)
Cartel and Criminal Antitrust Defense and Investigations
Chemicals, Products and Hazardous Materials
Children’s Privacy
Class Action, Multidistrict Litigation
Climate Change
Coal
College Sexual Misconduct
Commercial Contracting and Contract Lifecycle Management
Commercial Litigation
Commercial Real Estate Lending
Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS)
Commodities and Derivatives Trading and Regulation
Complex Employment Litigation
Congressional Investigations
Construction
Construction and Engineering Litigation
Consumer Financial Compliance and Litigation
Copyright Counseling and Litigation
Corporate
Corporate Governance and Board Advisory
Corporate Transition and Integration Services
Corporate Transparency Act
Cosmetics
COVID-19 Litigation
Credit Risk Transfer
Criminal and Civil Antitrust Investigations
Crisis Management
Cross-Border Insurance Coverage
Cuba
Cyber Insurance
Cyber Investigations and Privacy Litigation
Cybersecurity Incidents
D&O Insurance and Executive Protection
Data Centers and Digital Infrastructure
Data, Cyber & Privacy
Derivatives
Digital Commerce
Discovery and E-Discovery
Distressed CRE Debt Acquisitions, Financings and Asset Management
Distressed Debt, Securities and Claims Trading
Distressed Real Estate Litigation and Restructuring
Emerging Growth and Venture Capital
Eminent Domain and Land Use Litigation
Endangered Species Act
Energy
Energy and Infrastructure
Energy Finance and Securitization
Energy Litigation
Energy M&A
Energy Regulation
Energy Tax Credits
Energy Technology
Energy Transition
Environmental
Environmental Compliance, Litigation and Defense
Environmental Issues in Business Transactions
Environmental Justice
Environmental Release and Incident Response
ERISA Litigation
Europe
European Data Protection and Privacy
Executive Compensation / Employee Benefits
Fair Lending
False Claims Act
Fiduciary Litigation
Finance and Restructuring
Financial Institutions Corporate and Regulatory
Financial Services
Financial Services Litigation
FinTech
First Amendment and Free Speech
Food Industry
Fourth Circuit Court of Appeals
Fund Finance
Global Economic Development, Commerce, and Government Relations Group
Glyphosate Litigation
Government Contracts
Government Relations
Health Care and Life Sciences
Health Care Fraud and Abuse and Regulatory
Health Care Litigation and Compliance
Health Care Transactions and Corporate Governance
Higher Education and Private Schools
Hotels and Hospitality
Hydrogen
Immigration
India
Information Technology
Initial Public Offerings
Insurance Coverage
Intellectual Property
Intellectual Property and Technology Transactions
International and Cross-Border Transactions
International Arbitration and Transnational Litigation
International Tax
International Trade Commission Section 337 Investigations
International Trade Controls
Labor and Employment
Labor and Employment Emerging Technology
Labor-Management Relations and Labor Litigation
Land Use
Land Use and Development
Latin America
Leasing
Lending Services
Litigation
Lone Star Governance
Master Limited Partnerships
Medical Device and Pharmaceutical Litigation
Merger Review and Counseling
Mergers and Acquisitions
Mergers and Acquisitions Litigation
Middle East
Mining and Minerals
MLP Lending and Finance
Mobile Source and Fuels Regulation
Mortgage Industry M&A
Mortgage Loan Servicing and Mortgage Servicing Rights
National Environmental Policy Act
National Security
Native American Trust Lands
Natural Gas
Natural Resources
NCAA Athletes
North America
Nuclear Energy
Oil, Gas, and LNG
OSHA Compliance, Litigation and Defense
Outsourcing
Patent Litigation
Patent Post-Grant Proceedings
Patent Procurement and Management
Pay Equity and Transparency
Payments
Pesticides
PFAS Interdisciplinary Team
Pipeline
Plastics and Microplastics
Power and Utilities Capital Markets
Private Equity
Private Investment Funds
Private Wealth Advisors
Product Liability and Mass Tort Litigation
Product Safety and Regulatory Compliance
Professional Liability
Project Finance and Development
Public Accommodations
Public Finance
Public Lands
Public Utility Securitization
Public-Private Partnerships and Infrastructure
Qui Tam
Real Estate Affordable Housing
Real Estate Capital Markets/REITs
Real Estate Investment and Finance
Real Estate Life Sciences and Health Care
Real Estate Litigation
Real Estate Sustainability
Real Estate, Development and Finance
Recall Insurance
Records Management
Regulatory
Reinsurance
Renewable Energy and Clean Power
Residential Mortgage-backed Securities
Retail and Consumer Products
Reverse Mortgage/HECM Financing and Securitization
Rocket Docket Practice (US District Court for the Eastern District of Virginia)
SAFETY Act
Second Opinion Program
Securities Litigation and SEC Enforcement
Servicer Advance Financing and Securitization
Servicing Rights Financing and Securitization
Silica Litigation
Single Family Rental (SFR) Financing and Securitization
SmartCounsel
Software Audits
State and Local Tax
State Attorneys General
State Government Relations
Strategic Appellate Support
Strategic Communication and Advocacy
Structured Finance and Securitization
Superfund (CERCLA), Site Remediation and Natural Resource Damages
Sustainability
Tax
Tax Controversy
Technology
Technology, Sourcing and Complex Contracting
Telecommunications
Trade Secret Counseling and Litigation
Trademark Non-Contentious
Trademark Proceedings
Transaction Processing
Transactional ESOP
Transactional Insurance
Türkiye
UK
Unfair Competition and Employee Raiding
Wage and Hour Class Actions
Warehouse and Structured Lending, Gestation Finance and Early Buyout (EBO) Facilities
Waste and the Circular Economy
Water
Water Quality, Wetlands, Groundwater, and Drinking Water
White Collar, Regulatory Defense and Investigations
Whole Loan Mortgage Trading
School
- All -
Akita University
Albany Law School
Allegheny College
Ambassador University
American Military University
American University
American University Washington College of Law
Amherst College
Aristotle University of Thessaloniki - Faculty of Law
Arizona State University
Austin College
Bard College at Simon’s Rock
Baruch College, Zicklin School of Business
Baylor Law School
Baylor University
Belmont University
Benjamin N. Cardozo School of Law
Bentley University
Binghamton University, State University of New York
Boston College
Boston College Law School
Boston College, Carroll School of Management
Boston University
Boston University Questrom School of Business
Boston University School of Law
Bowdoin College
BPP Law School
BPP University
Brandeis University
Brigham Young University
Brooklyn Law School
Brown University
Bucknell University
California State University, Northridge
California State University, Sacramento
Cambridge University
Cameron University
Capital University
Cardiff University
Carleton College
Carnegie Mellon University
Case Western Reserve University
Case Western Reserve University School of Law
Centre College
Charleston School of Law
Chicago-Kent College of Law
Christopher Newport University
Chulalongkorn University
City University of New York
Claremont McKenna College
Clemson University
Cleveland State University College of Law
Colby College
Colgate University
College of Europe
College of Law, London
College of the Holy Cross
Colorado College
Columbia College, Columbia University
Columbia Law School
Columbia University
Columbus School of Law, The Catholic University of America
Cornell Law School
Cornell University
Dartmouth College
Davidson College
Denison University
DePaul University
DePaul University College of Law
DePauw University
Dickinson College
Drake University
Drew University
Drexel University
Duke University
Duke University School of Law
Duquesne University
Durham University
Eastern New Mexico University
Elisabeth Haub School of Law at Pace University
Elon University
Emory University
Emory University School of Law
European University Institute
Ewha Womans University
Fairfield University
Fairleigh Dickinson University
Florida Atlantic University
Florida International University
Florida State University
Florida State University College of Law
Fordham University
Fordham University Graduate School of Business
Fordham University School of Law
Furman University
George Mason University
George Mason University Antonin Scalia Law School
George Mason University School of Business
Georgetown University
Georgetown University Law Center
Georgetown University Walsh School of Foreign Service
Georgetown University Walsh School of Foreign Service
Georgia Institute of Technology
Georgia Southern University
Gettysburg College
Glendon College – York University
Graduate School of Arts and Sciences, Harvard University
Griffith University
Hamilton College
Hampden-Sydney College
Hampton University
Harvard Business School
Harvard Law School
Harvard University
Harvard University - Kennedy School of Government
Harvard University - Radcliffe College
Haverford College
Heriot-Watt University
Hobart and William Smith Colleges
Hofstra University
Hofstra University School of Law
Howard University
Humboldt University of Berlin – Faculty of Law
Indiana University
Indiana University Maurer School of Law
Indiana University Robert H. McKinney School of Law
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)
Iona College
Iowa State University
James Madison University
Johns Hopkins University
Kalamazoo College
Kaplan Law School
Kent State University
Kenyon College
King’s College London
Lafayette College
Lamar University
Lawrence University
Lehigh University
Lewis & Clark Law School
Lewis and Clark, Northwestern School of Law
Liberty University
London School of Economics
Longwood University
Louis D. Brandeis School of Law, University of Louisville
Louisiana State University
Loyola Law School Los Angeles
Loyola Marymount University
Loyola University Chicago
Loyola University Chicago School of Law
Macalester College
Manchester Metropolitan University
Massachusetts Institute of Technology
McGill University
McGill University – Faculty of Law
McMaster University
Mercer University
Messiah College
Miami University
Michigan State University
Michigan State University College of Law
Middlebury College
Middlebury Institute of International Studies
Missouri State University
Mitchell Hamline School of Law
Monash University
Morehouse College
Moscow State University School of Law
Mount Union College
Muhlenberg College
Nagoya Gakuin University
NC State University
New England School of Law
New York Law School
New York University
New York University - Polytechnic School of Engineering
New York University School of Law
Newcastle University
Newnham College, Cambridge University
Northeastern State University
Northeastern University
Northeastern University School of Law
Northern Kentucky University
Northwestern University
Northwestern University Pritzker School of Law
Northwestern University School of Law
Northwood University
Nottingham Law School
Nottingham Trent University
Oberlin College
Oglethorpe University
Ohio State University Moritz College of Law
Ohio Wesleyan University
Oklahoma Christian University
Oklahoma City University School of Law
Oklahoma State University
Old Dominion University
Osgoode Hall Law School, York University
Oxford University
Pace University
Pace University School of Law
Peking University
Penn State Dickinson Law
Pepperdine University
Pepperdine University School of Law
Pontificia Universidad Javeriana
Princeton University
Providence College
Purdue University
Queens College, City University of New York
Queens University of Charlotte
Rhodes College
Rice University
Rutgers University
Rutgers University School of Law
Saint Louis University
Salve Regina University
Sandra Day O'Connor College of Law – Arizona State University
School of Industrial and Labor Relations, Cornell University
Sciences Po Law School
Seton Hall University
Seton Hall University School of Law
Sheffield Hallam University
Siena College
Smith College
SMU Dedman School of Law
SOAS University of London
South Texas College of Law
South Texas College of Law Houston
Southern Methodist University
Southwestern University
St. Bonaventure University
St. John Fisher College
St. John’s University
St. John’s University School of Law
St. Mary’s College of Maryland
St. Mary’s University
Stanford Law School
Stanford University
State University of New York
State University of New York School of Law at Buffalo
Stetson University College of Law
Stonehill College
Stony Brook University, The State University of New York
Suffolk University Law School
SUNY Buffalo Law School
SUNY New Paltz
Swarthmore College
Syracuse University
Syracuse University College of Law
Temple University
Temple University Beasley School of Law
Tennessee Tech University
Texas A&M University
Texas Christian University
Texas State University
Texas Tech University
Texas Tech University Rawls College of Business
Texas Tech University School of Law
Thammasat University
The Catholic University of America
The City College of New York
The College of Law
The College of Law, Chester
The College of William & Mary
The Culinary Institute of America
The George Washington University
The George Washington University Law School
The London School of Economics and Political Science
The Nigerian Law School
The Ohio State University
The Pennsylvania State University
The Scripps Research Institute
The University of Alabama
The University of Alabama School of Law
The University of Chicago
The University of Hong Kong
The University of Law
The University of Law, Guildford
The University of Law, Manchester
The University of Manchester
The University of Melbourne
The University of Mississippi
The University of Sydney
The University of Texas
The University of Texas at Arlington
The University of Texas at Austin
The University of Texas at Austin, McCombs School of Business
The University of Texas at Austin: Lyndon B Johnson School of Public Affairs
The University of Texas at El Paso
The University of Texas School of Law
The University of Vermont
The Wharton School, University of Pennsylvania
Thomas Jefferson School of Law
Thomas R. Kline School of Law of Duquesne University
Thurgood Marshall School of Law, Texas Southern University
Tilburg University
Touro College Jacob D. Fuchsberg Law Center
Trinity University
Troy University
Tufts University
Tulane University
Tulane University Law School
UC Berkeley School of Law
UCLA School of Law
United States Air Force Academy
United States Military Academy West Point
United States Naval Academy
Universidad de los Andes
Universidad del Rosario
Université Catholique de Louvain
Université de Bourgogne
Université Jean Moulin Lyon III
Université Paris I: Panthéon Sorbonne
University of Delaware
University at Buffalo
University College London
University of Aberdeen
University of Arizona
University of Arizona College of Law
University of Arkansas
University of Arkansas School of Law
University of Baghdad
University of Belgrade
University of Bristol
University of Brussels
University of Buenos Aires
University of Buenos Aires School of Law
University of California
University of California at Berkeley School of Law
University of California College of the Law, San Francisco
University of California School of Law (Boalt Hall)
University of California, Berkeley
University of California, Irvine
University of California, Los Angeles
University of California, Los Angeles School of Law
University of California, San Diego
University of California, Santa Barbara
University of Cambridge
University of Central Florida
University of Chicago
University of Chicago Law School
University of Cincinnati
University of Cincinnati College of Law
University of Colorado
University of Connecticut
University of Connecticut School of Law
University of Delaware
University of Denver
University of Denver Sturm College of Law
University of Detroit
University of Dundee
University of Edinburgh
University of Essex
University of Florida
University of Florida Levin College of Law
University of Florida, Hough Graduate School of Business
University of Florida, Warrington College of Business
University of Georgia
University of Georgia School of Law
University of Glasgow
University of Houston
University of Houston Law Center
University of Houston-Downtown
University of Hull
University of Illinois
University of Illinois at Chicago
University of Illinois at Urbana-Champaign
University of Illinois College of Law
University of Innsbruck
University of Iowa
University of Iowa College of Law
University of Kent
University of Kentucky
University of Kentucky College of Law
University of KwaZulu-Natal
University of Lagos, Nigeria
University of Leeds
University of Leicester
University of Lynchburg
University of Mary Washington
University of Maryland
University of Maryland Francis King Carey School of Law
University of Maryland School of Law
University of Maryland, College Park
University of Massachusetts
University of Miami
University of Miami College of Arts and Sciences
University of Miami School of Law
University of Michigan
University of Michigan Law School
University of Minnesota Law School
University of Mississippi School of Law
University of Missouri
University of Missouri-Kansas City
University of Montana
University of Montpellier/ Nuclear Energy Agency
University of Namur
University of Nebraska–Lincoln
University of Nevada Las Vegas, William S. Boyd School of Law
University of New Brunswick
University of New Hampshire School of Law
University of New Mexico
University of North Carolina
University of North Carolina at Chapel Hill
University of North Carolina School of Law
University of North Dakota
University of North Texas
University of Notre Dame
University of Notre Dame Law School
University of Oklahoma
University of Oklahoma College of Law
University of Oregon
University of Oregon School of Law
University of Oxford
University of Pennsylvania
University of Pennsylvania Carey Law School
University of Phoenix
University of Pittsburgh
University of Richmond
University of Richmond School of Business
University of Richmond School of Law
University of Rochester
University of San Diego
University of San Francisco School of Law
University of Sheffield
University of South Carolina
University of South Carolina School of Law
University of South Florida
University of Southampton
University of Southern California
University of Southern California Gould School of Law
University of St. Thomas School of Law
University of Tennessee
University of Tennessee College of Law
University of Tennessee, Knoxville
University of the Ozarks
University of the Pacific
University of the Pacific, McGeorge School of Law
University of Toronto
University of Toronto Faculty of Law
University of Virginia
University of Virginia School of Law
University of Westminster
University of Wisconsin
University of Wisconsin Law School
University of Wisconsin-Madison
Ursinus College
US Merchant Marine Academy
Vanderbilt Law School
Vanderbilt University
Vanderbilt University, Owen Graduate School of Management
Vermont Law School
Villanova University
Villanova University School of Law
Virginia Commonwealth University
Virginia Military Institute
Virginia Polytechnic Institute and State University
Wake Forest University
Wake Forest University School of Law
Washington & Jefferson College
Washington and Lee University
Washington and Lee University School of Law
Washington State University
Washington University in St. Louis
Washington University in St. Louis Olin Business School
Washington University in St. Louis School of Law
Wellesley College
Wesleyan University
West Virginia University
Western Governors University
Western Michigan University Thomas M. Cooley Law School
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Westminster College
Widener University School of Law
Wiley University
Willamette University
William & Mary Law School
Williams College
Woodrow Wilson School for Public and International Affairs, Princeton University
World Nuclear University Summer Institute, World Nuclear Association
Xavier University
Yale Law School
Yale University
Yeshiva University
York University
Zambia Institute of Advanced Legal Education
Admission
- All -
Advocate of the High Court of Zambia
Alaska
Brussels
Brussels, E-List
California
Colombia
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Dubai (Legal Consultant)
England and Wales
England and Wales (Registered Foreign Lawyer)
England and Wales (Solicitor Advocate)
England and Wales (Solicitor)
Florida
Georgia
Hong Kong (Solicitor)
Illinois
Iowa
Iraqi Bar Association
Japan (Registered Foreign Lawyer)
Kansas
Louisiana
Maryland
Massachusetts
Mexico
Michigan
Minnesota
Missouri
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New South Wales (Lawyer)
New York
Nigeria
North Carolina
Ohio
Oklahoma
Ontario
Pennsylvania
Queensland (Solicitor)
Rhode Island
Russia
Scotland (Solicitor)
South Carolina
Tanzania
Tennessee
Texas
Thailand
US Patent and Trademark Office
Utah
Victoria (Solicitor)
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Location
- All -
Atlanta
Austin
Bangkok
Boston
Brussels
Charlotte
Dallas
Dubai
Houston
London
Los Angeles
Miami
New York
Richmond
San Francisco
Tokyo
Tysons Client Center
Washington, DC
Language
- All -
Albanian
Arabic
Armenian
Bulgarian
Cantonese
Chinese
Croatian
Dutch
English
Farsi
French
German
Greek
Hebrew
Hindi
Hungarian
Italian
Japanese
Korean
Mandarin
Polish
Portuguese
Punjabi
Russian
Serbo-Croatian
Spanish
Thai
Turkish
Urdu
Vietnamese
Yoruba
Judicial Clerkships
- All -
68th District Court of Texas
Alaska Superior Court
Alexandria Circuit Court, Virginia
Appellate Court of Maryland
Circuit Court of Montgomery County, Maryland
Connecticut Supreme Court
Court of Appeals of Virginia
District Court of Prince George’s County, Maryland
Eastern District of Virginia
Fourth Circuit Court of Appeals
Los Angeles Superior Court
Massachusetts Appeals Court
Massachusetts Superior Court
Supreme Court of Texas
Supreme Court of the United States
Supreme Court of Virginia
Supreme Judicial Court of Massachusetts
United States Court of Federal Claims
US Bankruptcy Court, Central District of California
US Bankruptcy Court, Eastern District of New York
US Bankruptcy Court, Eastern District of North Carolina
US Bankruptcy Court, Eastern District of Virginia
US Bankruptcy Court, Middle District of Pennsylvania
US Bankruptcy Court, Southern District of Texas
US Bankruptcy Court, Western District of Texas
US Court of Appeals, 5th Circuit
US Court of Appeals, District of Columbia Circuit
US Court of Appeals, Eleventh Circuit
US Court of Appeals, Fifth Circuit
US Court of Appeals, Fourth Circuit
US Court of Appeals, Ninth Circuit
US Court of Appeals, Second Circuit
US Court of Appeals, Sixth Circuit
US Court of Appeals, Third Circuit
US District Court, Central District of California
US District Court, District of Columbia
US District Court, District of Maryland
US District Court, District of Massachusetts
US District Court, Eastern District of New York
US District Court, Eastern District of Pennsylvania
US District Court, Eastern District of Virginia
US District Court, Middle District of Florida
US District Court, Middle District of Georgia
US District Court, Middle District of Pennsylvania
US District Court, Northern District of Florida
US District Court, Northern District of Georgia
US District Court, Northern District of Illinois
US District Court, Northern District of Ohio
US District Court, Southern District of Florida
US District Court, Southern District of Georgia
US District Court, Southern District of New York
US District Court, Western District of Kentucky
US District Court, Western District of Missouri
US District Court, Western District of Texas
US District Court, Western District of Virginia
Court
- All -
Delaware Supreme Court
District of Columbia Court of Appeals
Executive Office for Immigration Review
Georgia Superior Court
Maryland Court of Appeals
Massachusetts Superior Court
State of New York Supreme Court, Appellate Division
Supreme Court of Georgia
Supreme Court of Texas
Supreme Court of the United States
Supreme Court of Virginia
US Bankruptcy Court, District of Delaware
US Bankruptcy Court, Eastern District of Texas
US Bankruptcy Court, Eastern District of Virginia
US Bankruptcy Court, Middle District of Florida
US Bankruptcy Court, Northern District of Texas
US Bankruptcy Court, Southern District of Florida
US Bankruptcy Court, Southern District of New York
US Bankruptcy Court, Southern District of Texas
US Bankruptcy Court, Western District of Texas
US Bankruptcy Court, Western District of Virginia
US Circuit Court, District of Columbia
US Court of Appeals for Veterans Claims
US Court of Appeals, District of Columbia Circuit
US Court of Appeals, Eighth Circuit
US Court of Appeals, Eleventh Circuit
US Court of Appeals, Federal Circuit
US Court of Appeals, Fifth Circuit
US Court of Appeals, First Circuit
US Court of Appeals, Fourth Circuit
US Court of Appeals, Ninth Circuit
US Court of Appeals, Second Circuit
US Court of Appeals, Seventh Circuit
US Court of Appeals, Sixth Circuit
US Court of Appeals, Tenth Circuit
US Court of Appeals, Third Circuit
US Court of Federal Claims
US District Court, Central District of California
US District Court, District of Colorado
US District Court, District of Columbia
US District Court, District of Connecticut
US District Court, District of Delaware
US District Court, District of Maryland
US District Court, District of Massachusetts
US District Court, District of New Jersey
US District Court, District of North Dakota
US District Court, District of Rhode Island
US District Court, Eastern District of Arkansas
US District Court, Eastern District of California
US District Court, Eastern District of Louisiana
US District Court, Eastern District of Michigan
US District Court, Eastern District of New York
US District Court, Eastern District of North Carolina
US District Court, Eastern District of Oklahoma
US District Court, Eastern District of Pennsylvania
US District Court, Eastern District of Texas
US District Court, Eastern District of Virginia
US District Court, Eastern District of Wisconsin
US District Court, Middle District of Florida
US District Court, Middle District of Georgia
US District Court, Middle District of North Carolina
US District Court, Middle District of Pennsylvania
US District Court, Northern District of California
US District Court, Northern District of Florida
US District Court, Northern District of Georgia
US District Court, Northern District of Illinois
US District Court, Northern District of New York
US District Court, Northern District of Texas
US District Court, Northern District of West Virginia
US District Court, Southern District of California
US District Court, Southern District of Florida
US District Court, Southern District of Georgia
US District Court, Southern District of New York
US District Court, Southern District of Texas
US District Court, Southern District of West Virginia
US District Court, Western District of Michigan
US District Court, Western District of New York
US District Court, Western District of North Carolina
US District Court, Western District of Pennsylvania
US District Court, Western District of Texas
US District Court, Western District of Virginia
US District Court, Western District of Washington
US District Court, Western District of Wisconsin
US Patent and Trademark Office
US Tax Court
Government Experience
- All -
Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry, Abu Dhabi, UAE
Abu Dhabi Farmers’ Services Centre, UAE
Abu Dhabi Gas Development Co. Ltd., UAE
Abu Dhabi Tawteen/Emiratization Council, UAE
Army National Guard
Assistant Solicitor General
Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives
California Department of Fish and Wildlife
California Department of Water Resources
Commodity Futures Trading Commission
District of Alaska
Federal Energy Regulatory Commission
Federal Facilities Enforcement Office
Federal Programs Branch, US Department of Justice
Internal Revenue Service
Interstate Commission on the Potomac River Basin
IRS Office of Chief Counsel
Massachusetts Attorney General’s Office
Middlesex District Attorney’s Office
National Labor Relations Board
National Oceanic & Atmospheric Administration
North American Electric Reliability Corporation (NERC)
Office of Enforcement and Compliance Assurance
Office of the Attorney General of Texas, Environmental Protection Division
Office of the Attorney General of Virginia
Office of the Attorney General of West Virginia
Ohio Senate
Sharjah Royal Court Legal Department, Sharjah, UAE
Solicitor General of Virginia
Suffolk County District Attorney’s Office
Superior Court of California, County of Ventura
Tennessee Valley Authority (TVA)
Texas Commission on Environmental Quality, Litigation Division
United States − Eastern District of Virginia
United States Army
US Air Force
US Army
US Army Reserve
US Attorney’s Office for the District of Massachusetts
US Coast Guard
US Court of Federal Claims
US Department of Commerce
US Department of Defense
US Department of Education, Office for Civil Rights
US Department of Energy
US Department of Justice
US Department of Labor, Employee Benefits Security Administration
US Department of the Army
US Department of the Interior
US Department of Transportation
US Environmental Protection Agency
US House of Representatives
US National Science Foundation
US Nuclear Regulatory Commission
US Secretary of the Army
US Securities and Exchange Commission
US Senate Committee on Commerce
US Senate Committee on Environment and Public Works
Virginia Joint Legislative Audit & Review Commission
Virginia Senate Finance & Appropriations Committee
West Virginia
Search
Jump to Page