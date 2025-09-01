Thailand Considers Law to Promote Solar Power Usage, The Global Regulatory Developments Journal
By Chumbhot Plangtrakul, Thaphanut Vimolkej, Jidapa Songthammanuphap and Joseph Willan
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