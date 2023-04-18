Hunton’s Alice Weeks Selected to the Miami Dade Bar’s Circle of Excellence for Insurance Litigation
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Categories: Florida, Hunton Andrews Kurth LLP, Industry News

Congratulations to Alice Weeks, an associate on Hunton Andrews Kurth’s insurance coverage team, for being selected to the Miami Dade Bar’s Circle of Excellence for Insurance Litigation.   

The Circle of Excellence award is awarded to peer-selected attorneys in their area of practice. Alice was selected from among many highly qualified nominees and was recognized at the Miami Dade Bar’s Judicial Reception. Alice is a past board member of the Miami Dade Bar YLS, as well as past-editor of the Miami Dade Bar’s newsletter, the Bulletin. Alice’s Circle of Excellence selection follows her recent selection to the Cystic Fibrosis Foundation’s 40 Under 40 Outstanding Young Professionals of South Florida and her receipt of the Miami Dade Bar’s 40 Under 40 Award. 

Congrats, Alice!

Tags: Award, Insurance, Miami-Dade Bar Circle of Excellence
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