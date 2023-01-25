Monika M. Bernasiuk
Associate
Overview
Monika represents power and utility issuers and underwriters in capital markets transactions. Monika assists issuers and underwriters across a range of public and private securities offerings, including common stock offerings and registered debt offerings. She also has experience advising clients on general corporate matters, including corporate governance, mergers and acquisitions, due diligence, and preparing ’33 and ’34 Act securities filings.
Insights
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- January 25, 2023Publication
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Education
JD, New York Law School, 2020
BA, Baruch College, Zicklin School of Business, 2016
Admissions
New York
New Jersey
Texas
Languages
- English
- Polish
- Spanish